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Артемьева и Брюханов объяснили, почему не исполняли четверной подкрут на Спартакиаде

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, рассказали, почему не стали исполнять четверной подкрут на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«У нас был запланирован более сложный каскад, и мы решили облегчить первый элемент», — сказал Брюханов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Напомним, соревнования фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 прошли в Магнитогорске. Артемьева и Брюханов, представляющие Пермский край, завоевали бронзовые награды в соревнованиях спортивных пар. Победителями соревнований стали фигуристы из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Полное интервью с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.