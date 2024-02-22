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Фигурист Брюханов оценил травмоопасность исполнения четверного подкрута

Фигурист Брюханов оценил травмоопасность исполнения четверного подкрута
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Фигурист Алексей Брюханов, выступающий в парном катании с Юлией Артемьевой, высказался о травмоопасности исполнения четверного подкрута.

«Конечно, хотелось бы, чтобы пересмотрели оценку четверных элементов, но в ближайшее время это, скорее всего, не произойдёт, потому что считается, что четверные в парном катании — это травмоопасно. Я бы сказал, что это не столько травмоопасно, сколько тяжелее в тренировках», — сказал Брюханов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Напомним, Артемьева и Брюханов, представляющие Пермский край, завоевали бронзовые награды в соревнованиях спортивных пар на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Победителями соревнований стали фигуристы из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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