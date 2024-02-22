«Иногда играем в прыжки». Артемьева и Брюханов — о конкуренции в группе Слюсаренко

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, рассказали о работе в группе тренера Павла Слюсаренко.

«В тренировочном процессе больше всего нравятся, наверное, моменты подготовки к соревнованиям», — сказал Брюханов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«У нас хорошая конкуренция в группе. Мы примерно одного возраста, у нас у всех похожие интересы. Если бы кто-то выступал по юниорам, а кто-то по взрослым, было бы не так интересно. Мы видим, как тренируются другие пары, и стараемся тянуться друг за другом. Иногда мы играем в прыжки: кто больше или кто сложнее прыгнет, каскады делаем. Как могу охарактеризовать тренеров? Строгие, но в то же время добрые, отзывчивые. Очень любят своих спортсменов», — отметила Артемьева.