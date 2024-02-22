Артемьева и Брюханов отреагировали на попадание в список участников Кубка Первого канала

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, поделились эмоциями от попадания в список участников Кубка Первого канала.

«Мы очень рады туда попасть (улыбается)», — сказала Артемьева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«Юля уже третий день говорит, что очень хотела, и вот мы попали», — отметил Брюханов.

«Раньше ни за кого на Кубке Первого канала не болела, но просто смотрела. Был интересен этот формат турнира», — призналась Артемьева.

«Дополнительная ответственность из-за выступления за команду? Об этом не стоит думать, надо сосредоточиться на исполнении элементов», — сказал Брюханов.

«Наоборот, думаю, будет весело», — добавила Артемьева.