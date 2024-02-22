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Президент ИИХФ Фазель: Валиева — замечательная фигуристка, мне просто её жаль

Президент ИИХФ Фазель: Валиева — замечательная фигуристка, мне просто её жаль
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Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о встрече с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Он заявил, что является большим фанатом спортсменки. Фазель надеется, что у фигуристки будет возможность вернуться в фигурное катание.

«Я большой фанат Камилы Валиевой, она замечательная фигуристка. Надеюсь, что она будет готова вернуться на лёд. Мы не обсуждали её дисквалификацию, а просто поприветствовали друг друга. Я был в Пекине, мне просто её жаль», — приводит слова Фазеля источник.

Напомним, фигуристка Валиева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил на четыре года. По этому поводу высказались многие спортсмены и известные личности, выразившие спортсменке поддержку.

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