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Журова: президент хотел поддержать Валиеву после всего случившегося

Журова: президент хотел поддержать Валиеву после всего случившегося
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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президент РФ Владимир Путин хотел поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву во время церемонии открытия «Игр будущего».

«На открытии Олимпиады в Сочи рядом с президентом сидела прекрасная девушка — Ирина Скворцова, которая, к сожалению, была серьезно травмирована. Президент хотел поддержать и показать, что мы своих не бросаем. Страна к таким случаям, особенно связанными с женщинами, относится очень трепетно. После всего случившегося с Валиевой, думаю, президент хотел её поддержать. Мне понравилась церемония открытия. Есть впечатления о достижениях, о том, к чему мы стремимся», — приводит слова Журовой Betonmobile.

Напомним, фигуристка Валиева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил на четыре года. По этому поводу высказались многие спортсмены и известные личности, выразившие спортсменке поддержку.

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