Журова: президент хотел поддержать Валиеву после всего случившегося

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президент РФ Владимир Путин хотел поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву во время церемонии открытия «Игр будущего».

«На открытии Олимпиады в Сочи рядом с президентом сидела прекрасная девушка — Ирина Скворцова, которая, к сожалению, была серьезно травмирована. Президент хотел поддержать и показать, что мы своих не бросаем. Страна к таким случаям, особенно связанными с женщинами, относится очень трепетно. После всего случившегося с Валиевой, думаю, президент хотел её поддержать. Мне понравилась церемония открытия. Есть впечатления о достижениях, о том, к чему мы стремимся», — приводит слова Журовой Betonmobile.

Напомним, фигуристка Валиева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил на четыре года. По этому поводу высказались многие спортсмены и известные личности, выразившие спортсменке поддержку.