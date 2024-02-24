Камила Валиева поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения

Фигуристка Камила Валиева поздравила заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с 50-летием.

«С днём рождения», — написала Валиева в социальных сетях.

Валиева является подопечной Этери Тутберидзе с лета 2018 года.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности, у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды. 7 февраля была опубликована мотивировочная часть дела воспитанницы Тутберидзе. В материалах, обнародованных на официальном сайте организации, фигурируют в том числе и показания тренера спортсменки.