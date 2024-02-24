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Евгения Медведева обратилась к Этери Тутберидзе в честь её юбилея

Евгения Медведева обратилась к Этери Тутберидзе в честь её юбилея
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Двукратная чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева поздравила заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с 50-летним юбилеем.

«С днём рождения», — написала Медведева в своем аккаунте в социальных сетях.

В 2007 году, по рекомендации директора школы фигурного катания ЦСКА, родители Медведевой перевели дочь в группу Этери Тутберидзе, у которой фигуристка тренировалась до 2018 года. Под рукрводством Этерит Георгиевны Медведева добилась всех значимых наград в своей карьере.

Ранее российская фигуристка, серебряный призёр юниорского ЧМ-2020 в Таллине (Эстония) Дарья Усачёва в своём поздравлении отметила, что совместную работу с тренером Этери Тутберидзе лёгкой не назовёшь.

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