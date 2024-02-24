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Алина Загитова поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения

Алина Загитова поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения. Сегодня, 24 февраля, наставнице исполнилось 50 лет.

«С днём рождения», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.

Фото: личный архив загитовой

Напомним, Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

Ранее с поздравлением к Этери Тутберидзе обратился министр спорта России Олег Матыцин. По словам руководителя спортивного ведомства, Тутберидзе смогла создать команду профессионалов и вырастить плеяду талантливых спортсменов.

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