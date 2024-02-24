«Она уже на одном уровне с Тарасовой». Винер — о Тутберидзе

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что считает Этери Тутберидзе очень хорошим тренером.

«Я считаю её очень хорошим тренером, величайшим. Подготовить столько великолепных фигуристок! Она уже на одном уровне с Тарасовой», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Отметим, что Тутберидзе была тренером таких фигуристок, как Алина Загитова и Анна Щербакова, ставших олимпийскими чемпионками в фигурном одиночном катании. Александра Трусова и Евгения Медведева, будучи подопечными Этери Георгиевны, становились серебряными призёрами Олимпийских игр. 12-летняя Маргарита Базылюк, ставшая в этом году чемпионкой России по прыжкам, также тренируется у неё.

Напомним, сегодня, 24 февраля, у Тутберидзе день рождения, с которым её уже поздравили многие спортсмены.