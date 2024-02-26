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Стал известен список запасных участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стал известен список запасных участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список фигуристов, которые станут запасными участниками на Кубке Первого канала — 2024.

Список запасных участников соревнований выглядит следующим образом.

Танцы на льду
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов

Мужчины
Глеб Лутфуллин

Парное катание
Дарья Бояринцева и Роман Плешков

Женщины
Елизавета Куликова

Напомним, Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоится 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург. Жеребьёвка Кубка пройдёт в пятницу, 1 марта, на катке «Севкабель Порт» в Северной столице. По окончании мероприятия на катке состоится встреча всех желающих с участниками соревнований.

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