Стал известен список запасных участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список фигуристов, которые станут запасными участниками на Кубке Первого канала — 2024.

Список запасных участников соревнований выглядит следующим образом.

Танцы на льду

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов

Мужчины

Глеб Лутфуллин

Парное катание

Дарья Бояринцева и Роман Плешков

Женщины

Елизавета Куликова

Напомним, Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоится 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург. Жеребьёвка Кубка пройдёт в пятницу, 1 марта, на катке «Севкабель Порт» в Северной столице. По окончании мероприятия на катке состоится встреча всех желающих с участниками соревнований.