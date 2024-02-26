Владислав Дикиджи признался, что испытывал психологическое давление перед Спартакиадой

Серебряный призёр чемпионата России – 2024, победитель этапов Гран-при России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи признался, что испытывал давление перед Спартакиадой сильнейших – 2024.

«К Спартакиаде мы с тренером готовились достаточно серьёзно. Просто лично у меня переживаний больше было. Мне вообще тяжело выступать, на любом старте. А тут, после всего, что успел сделать в этом сезоне, не хотелось никого подводить, расстраивать. Хотелось, чтобы и родители, и Олег Станиславович (Татауров), и все, кто в меня верит и поддерживает, остались довольны чистыми прокатами. Чтобы я сам доволен был. Вот это реально давило.

(об итоговой бронзе) Я бы мог, конечно, лучше откатать, но сильно доволен даже таким результатом, на самом деле», — приводит слова Дикиджи RT.