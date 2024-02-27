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Канада обжаловала решение ISU о присуждении России третьего места на ОИ-2022

Канада обжаловала решение ISU о присуждении России третьего места на ОИ-2022
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Канадская федерация фигурного катания (Skate Canada) надеется на разъяснение со стороны CAS решения Международного союза конькобежцев (ISU) о присуждении сборной России бронзы Олимпийских игр 2022 года.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвёртого места. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», — приводит слова организации ТАСС.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву, выступавшую в составе сборной России на Олимпийских играх — 2022, и принял решение присудить России третье место в командном турнире вместо первого. Сборная Канады, занявшая в этом соревновании четвёртое место, с таким решением не согласна.

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Источник: Канада предложила ISU существенно упростить правила смены фигуристами сборных
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