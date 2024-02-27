Юрист высказался по поводу апелляции Канады на решение ISU

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что ISU придётся уделить внимание техническим деталям, чтобы объяснить, как производился перерасчёт и почему было принято именно такое решение.

«На мой взгляд, ISU будет достаточно тяжело. Если обратить внимание на пресс-релиз CAS, то канадцы говорят, что, на их взгляд, разница между их командой и нашей составляет всего один балл, и просят пересчитать формулу. Здесь будут больше углубляться в технические и юридические детали, говоря о том, как именно происходил перерасчёт», — приводит слова Анцелиович RT.

Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, а вместо командного золота сборной России на Олимпийских играх в Пекине по решению ISU досталась бронза. С таким решением не согласна команда Канады.