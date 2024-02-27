Хабибуллина и Княжук: Хотим стать первой парой. Думаем, обыграть Мишину/ Галлямова реально

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Фигуристы, выступающие в парном катании Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Екатерина: Какая у вас сейчас мотивация вообще выступать, тренироваться?

Илья: Ну, у нас какая конкуренция в парах. Это же очень интересно.

Екатерина: Хорошо, вы займёте третье место на чемпионате России, станете третьей парой в следующем сезоне, а дальше? Где искать мотивацию?

Илья: Мы не хотим становиться только третьими.

Наталья: Мы хотим стать первой парой.

Илья: Естественно.

Наталья: Вот наш стимул.

Екатерина: Это хорошо, мне нравится. Я удовлетворена. Засчитываю ответ.

Наталья: Если год назад мы могли подумать, чтобы стать только третьей парой, то сейчас нет такого, что мы думаем, что должны стать третьей парой.

Андрей: Мишину/Галлямова реально обыграть?

Наталья: Я думаю, да.

Напомним, что пара катается вместе с 2019 года, изначально фигуристам не было понятно, удастся ли им сработаться.