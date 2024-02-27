Хабибуллина и Княжук: Хотим стать первой парой. Думаем, обыграть Мишину/ Галлямова реально

Фигуристы, выступающие в парном катании Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».
Екатерина: Какая у вас сейчас мотивация вообще выступать, тренироваться?
Илья: Ну, у нас какая конкуренция в парах. Это же очень интересно.
Екатерина: Хорошо, вы займёте третье место на чемпионате России, станете третьей парой в следующем сезоне, а дальше? Где искать мотивацию?
Илья: Мы не хотим становиться только третьими.
Наталья: Мы хотим стать первой парой.
Илья: Естественно.
Наталья: Вот наш стимул.
Екатерина: Это хорошо, мне нравится. Я удовлетворена. Засчитываю ответ.
Наталья: Если год назад мы могли подумать, чтобы стать только третьей парой, то сейчас нет такого, что мы думаем, что должны стать третьей парой.
Андрей: Мишину/Галлямова реально обыграть?
Наталья: Я думаю, да.
Напомним, что пара катается вместе с 2019 года, изначально фигуристам не было понятно, удастся ли им сработаться.