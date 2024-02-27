Камила Валиева стала членом жюри в игре КВН

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева находится в числе членов жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН, сообщает ТАСС.

Во вторник, 27 февраля, в Центральном академическом театре Российской армии проходит съёмка второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН. В роли ведущего мероприятия выступает шоумен Дмитрий Хрусталёв.

«Для нас всё равно олимпийская чемпионка», — сказал Хрусталёв, представляя Валиеву.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности, у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды. 7 февраля была опубликована мотивировочная часть дела воспитанницы Тутберидзе. В материалах, обнародованных на официальном сайте организации, фигурируют в том числе и показания тренера спортсменки.