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Косторная: как вам идея? Думаю создать видео «топ 10 самых тупых вопросов от журналистов»

Косторная: как вам идея? Думаю создать видео «топ 10 самых тупых вопросов от журналистов»
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о желании создать видео с «тупыми» вопросами от журналистов.

«Как вам идея? Думаю создать видео для ютуб канала «топ 10 самых тупых вопросов от журналистов». Как думаете, какие войдут в это число?» — написала Косторная в своих социальных сетях.

Напомним, Косторная выступала в женском одиночном катании до 2019 года. В 2020 году фигуристка не принимала участия в чемпионате России в связи с восстановлением после коронавируса, а в 2021 году пропустила соревнования из-за травмы кисти. Позже Косторная объявила о переходе в парное катание. Из-за травмы плеча Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, не смогла принять участия в соревнованиях Спартакиады сильнейших — 2024 по фигурному катанию, которые прошли в Магнитогорске (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.

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