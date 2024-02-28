Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова показала роскошные подарки от поклонников в честь годовщины её победы на ОИ

Щербакова показала роскошные подарки от поклонников в честь годовщины её победы на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях впечатляющие фото с подарками от своих фанатов в честь прошедшей годовщины Олимпиады.

Напомним, титул на Олимпиаде Щербакова завоевала 18 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

«Спасибо», — подписала фото Щербакова, добавив эмодзи «пальцы в виде сердца».

Фото доступны в телеграм-канале Анны Щербаковой.

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

Материалы по теме
«Смысл махать кулаками сейчас?» Валиеву не защитили в суде, но надеются вернуть золото ОИ?
«Смысл махать кулаками сейчас?» Валиеву не защитили в суде, но надеются вернуть золото ОИ?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android