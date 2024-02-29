Юрист объяснила, почему российские фигуристы могли не знать о подаче апелляции в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, почему некоторые российские фигуристы могли не знать, что от их имени была подана апелляция на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению медалей за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Если выдана доверенность на юристов, то, в принципе, это означает, что спортсмены доверили принятие решения юристам. В таком случае — да, юристам можно подать апелляцию, не ставя спортсменов в известность», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение ISU. Три были поданы российской стороной, ещё одна — канадской.