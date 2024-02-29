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Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание первого дня турнира, где смотреть

2 марта в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию.

В рамках первого соревновательного дня свои короткие программы покажут спортивные пары, а также женщины и мужчины, выступающие в одиночном катании. С ритм-танцем выступят танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня соревнований.

2 марта (суббота), 14:00 мск

Церемония открытия

Танцы на льду, ритм-танец

Спортивные пары, короткая программа

Битва элементов

Женщины, короткая программа

Мужчины, короткая программа

Кубок Первого канала по фигурному катанию завершится 3 марта. Ранее были объявлены участники и капитаны соревнований.

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