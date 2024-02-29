Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание первого дня турнира, где смотреть

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание первого дня турнира, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

2 марта в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию.

В рамках первого соревновательного дня свои короткие программы покажут спортивные пары, а также женщины и мужчины, выступающие в одиночном катании. С ритм-танцем выступят танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня соревнований.

2 марта (суббота), 14:00 мск

  • Церемония открытия
  • Танцы на льду, ритм-танец
  • Спортивные пары, короткая программа
  • Битва элементов
  • Женщины, короткая программа
  • Мужчины, короткая программа

Кубок Первого канала по фигурному катанию завершится 3 марта. Ранее были объявлены участники и капитаны соревнований.

Не пропустите! Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanyoEk25n

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android