Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание первого дня турнира, где смотреть

2 марта в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию.
В рамках первого соревновательного дня свои короткие программы покажут спортивные пары, а также женщины и мужчины, выступающие в одиночном катании. С ритм-танцем выступят танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня соревнований.
2 марта (суббота), 14:00 мск
- Церемония открытия
- Танцы на льду, ритм-танец
- Спортивные пары, короткая программа
- Битва элементов
- Женщины, короткая программа
- Мужчины, короткая программа
Кубок Первого канала по фигурному катанию завершится 3 марта. Ранее были объявлены участники и капитаны соревнований.
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