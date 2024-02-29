Хореограф Морошкин рассказал о восстановлении Петра Гуменника к Кубку Первого канала

Фигурист, выступавший в танцах на льду, а сейчас хореограф Николай Морошкин заявил, что состояние Гуменника в порядке и он полностью готов к тому, чтобы откатать обе программы.

«Он подходит в хорошей форме, хорошее настроение. Какую программу будет катать, будут решать спортсмены вместе с капитанами. Пётр готов катать и короткую, и произвольную», — сказал Николай Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Гуменник не участвовал в Спартакиаде Сильнейших — 2024. Там его рекорд по набранным за обе программы баллам побил Евгений Семененко. Ранее Гуменник стал бронзовым призёром чемпионата России и занял третье место в Гран-при России – 2023/2024.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала Гуменника в числе фигуристов, которые удивили её в этом сезоне.