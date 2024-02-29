В «Лужниках» пройдет мастер-класс по фигурному катанию от «Чемпионата»

2 марта, в субботу, «Чемпионат» проведёт мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих на катке «Мечтатели».

Инструкторы и тренеры школы фигурного катания Polar Team помогут новичкам встать на лёд и освоить начальные навыки, а опытные любители смогут выучить новые элементы фигурного катания. Школа также проводит индивидуальные и групповые тренировки по предварительной записи.

Мастер-класс от «Чемпионата» пройдёт на дневном сеансе и начнётся в 13:00.