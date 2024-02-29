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Хореограф Морошкин: Угожаеву нужно реабилитироваться за первенство России

Хореограф Морошкин: Угожаеву нужно реабилитироваться за первенство России
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Российский хореограф Николай Морошкин прокомментировал выступление Андрея Кутового на первенстве Санкт-Петербурга, который после короткой программы идёт третьим с результатом в 79,52 балла, а также поделился ожиданиями от прокатов Николая Угожаева.

«Андрей Кутовой набрал хорошую форму, видно, что его хватает на всю программу, видно, что к концу программы он набирает темп. Что самое ценное в фигурном катании, особенно в короткой – когда программа идёт по восходящей. Это получилось, я доволен.

Николаю Угожаеву нужно реабилитироваться за первенство России на Кубке Федерации в Сочи, показать 100% хорошее катание. Андрею Кутовому нужно завершить эти соревнования, а дальше будем думать», — сказал Николай Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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