Первая ученица Тутберидзе поделилась тем, какие важные слова ей сказала тренер

Одна из первых учениц Этери Тутберидзе Анастасия Курявина-Кучук рассказала, что собиралась уходить из спорта из-за сложностей, но тренер не дала ей этого сделать, а их разговор запомнился ей на всю жизнь.

«В один прекрасный день я выхожу из подъезда, вижу, стоит её машина. Она открывает окошко и предлагает подвезти. Пока мы ехали вместе, Этери Георгиевна прочитала лекцию-наставление про жизненные ценности, цели и достижение этих целей. Она говорила, что никогда нельзя сдаваться, что всегда будут провокации извне. Можно всё бросить и пойти другим путём, но ни в коем случае нельзя поддаваться чужому влиянию! Если ты выбрал свой путь, то должен по нему идти с гордо поднятой головой — через все преграды и препятствия. Она предложила вернуться к ней в группу, выполнить мастера спорта и в дальнейшем работать с ней. Естественно, я согласилась.

Правда, затем последовала череда серьёзных травм, и со спортом всё же пришлось закончить. Но та мощная мотивация до сих пор в памяти», — приводит слова Курявиной-Кучук «Матч ТВ».

Экс-фигуристка начала тренироваться у Тутберидзе в 1998 году, в момент, когда тренер ещё жила на две страны. Спортсменка пробыла подопечной Этери Георгиевны семь лет, а после этого была вынуждена закончить с фигурным катанием из-за травм.