Первая ученица Тутберидзе рассказала, как травили тренера в первые годы работы

Бывшая фигуристка Анастасия Курявина-Кучук, которая является одной из первых учениц Этери Тутберидзе, рассказала, что в сторону тренера было много травли, но она её стойко выдержала.

«Знали бы вы, сколько было травли в её сторону! В моём окружении ни у кого так не было. Причём начиная с самых первых лет её работы в России. И по сей день неприятные вещи продолжаются. Конкуренция в мои годы была колоссальная, но Этери Георгиевна выдержала всё и доказала, что она лучшая. Поэтому горжусь, что я тренировалась у такого выдающегося тренера», — приводит слова Курявиной-Кучук «Матч ТВ».

Этери Георгиевна тренировала в Америке с 1994 по 1998 год, а в 1998 году вернулась в Россию, где одной из первых начала тренировать Курявину-Кучук. Экс-фигуристка также рассказала, что тренер мотивировала её не уходить из спорта, когда та была на распутье