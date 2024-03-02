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Командный турнир. День 1
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Кубок Первого канала по фигурному катанию, 1-й день: во сколько начало, где смотреть

Кубок Первого канала по фигурному катанию, 1-й день: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартует командный Кубок Первого канала – 2024 по фигурному катанию. Соревнования продлятся до завтра, 3 марта.

За трофей поборются три команды, возглавляемые Алиной Загитовой (белая), Анной Щербаковой (синяя) и Елизаветой Туктамышевой (красная).

Сегодня в рамках турнира пройдут:

  • Битва элементов у спортивных пар (начало в 14:00 мск);
  • Битва элементов у танцевальных дуэтов (начало в 15:00 мск);
  • Битва элементов в одиночном катании (начало в 16:00 мск);
  • Спортивные пары. Короткая программа (начало в 17:00 мск);
  • Мужчины. Короткая программа (начало в 18:00 мск);
  • Женщины. Короткая программа (начало в 19:00 мск).

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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