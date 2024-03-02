Кубок Первого канала по фигурному катанию, 1-й день: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартует командный Кубок Первого канала – 2024 по фигурному катанию. Соревнования продлятся до завтра, 3 марта.

За трофей поборются три команды, возглавляемые Алиной Загитовой (белая), Анной Щербаковой (синяя) и Елизаветой Туктамышевой (красная).

Сегодня в рамках турнира пройдут:

Битва элементов у спортивных пар (начало в 14:00 мск);

Битва элементов у танцевальных дуэтов (начало в 15:00 мск);

Битва элементов в одиночном катании (начало в 16:00 мск);

Спортивные пары. Короткая программа (начало в 17:00 мск);

Мужчины. Короткая программа (начало в 18:00 мск);

Женщины. Короткая программа (начало в 19:00 мск).

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.