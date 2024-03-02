Фигурист из Южной Кореи Мингю Со выиграл юниорский чемпионат мира — 2024

На чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию в Тайбэе (Китайская Республика) стали известны итоги соревнований среди юношей. Победителем мирового первенства стал южнокорейский фигурист Мингю Со. В сумме короткой и произвольной программ он набрал 230,75 балла.

Второе место занял Рио Наката (229,31 балла), а бронзовая награда досталась словацкому спортсмену Адаму Хагаре (225,61).

Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Результаты:

1. Мингю Со (Южная Корея) – 230,75.

2. Рио Наката (Япония) – 229,31.

3. Адам Хагара (Словакия) – 225,61.

4. Шунске Накамура (Япония) – 215,46.

5. Франсуа Пито (Франция) – 214,95.

6. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 212,22.

7. Арлет Леванди (Эстония) – 211,98.

8. Алекса Ракич (Канада) – 211,74.

9. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 205,55.

10. Джейкоб Санчес (США) – 199,17.

Мингю Со является двукратным бронзовым призёром чемпионата Республики Корея (2023, 2024).