Команда Туктамышевой вышла в лидеры Кубка Первого канала по итогам Битвы элементов

Команда Елизаветы Туктамышевой вышла в лидеры по итогам третьего этапа Кубка Первого канала по фигурному катанию. Команда «красных» лучше остальных проявила себя в Битве элементов.

«Серебро» третьего этапа соревнований забрала «синяя» команда Анны Щербаковой, а третье место у «белой» команды Алины Загитовой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2024. Санкт-Петербург. Промежуточные результаты по итогам трёх этапов:

1. Команда Туктамышевой — 29 баллов.

2. Команда Щербаковой — 28.

3. Команда Загитовой — 24.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в Санкт-Петербурге. Далее в программе турнира короткие программы как у мужчин, так и у женщин.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.