Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на Кубке Первого канала
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В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился пятый вид программы соревнований. Владислав Дикиджи из команды Анны Щербаковой выиграл короткую программу в мужском одиночном катании, набрав 102,68 балла.
На втором месте расположился Евгений Семененко (команда Загитовой). Судьи оценили прокат спортсмена в 100,84 балла. На третьем месте оказался Дмитрий Алиев (команда Щербаковой) — 89.15 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала 2024. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
02 марта 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Команда Анны Щербаковой
102.68
2
Евгений Семененко
Команда Алины Загитовой
100.84
3
Дмитрий Алиев
Команда Анны Щербаковой
89.15
Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:
1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла
2. Команда Алины Загитовой — 55.
3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.
Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Соревнования завершатся завтра, 3 марта.
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