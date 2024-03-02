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Видео Битвы элементов на Кубке Первого канала, в которой лучшей стала команда Туктамышевой

Видео Битвы элементов на Кубке Первого канала, в которой лучшей стала команда Туктамышевой
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Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала. В качестве одного из этапов соревнований была проведена Битва Элементов, в которой лучше всех выступила «красная» команда, капитаном которой является победительница и призёр чемпионатов мира Елизавета Туктамышева.

«Серебро» третьего этапа соревнований забрала «синяя» команда Анны Щербаковой, а третье место у «белой» команды Алины Загитовой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором Битвы элементов на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:

1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла
2. Команда Алины Загитовой — 55.
3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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