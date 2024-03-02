Видео эстафеты в рамках Битвы Элементов на Кубке Первого канала

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала. В качестве одного из этапов соревнований была проведена Битва Элементов, в которой лучше всех выступила «красная» команда, капитаном которой является победительница и призёр чемпионатов мира Елизавета Туктамышева.

«Серебро» третьего этапа соревнований забрала «синяя» команда Анны Щербаковой, а третье место у «белой» команды Алины Загитовой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором эстафеты, которая была частью Битвы Элементов, на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:

1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла

2. Команда Алины Загитовой — 55.

3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.