Щербакова — о Кубке Первого канала: очень рада быть частью такого большого турнира

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова прокомментировала итоги соревновательного дня на Кубке Первого канала.

«Конечно, пока ещё рано делать какие-то выводы. Хочу сказать, что мы очень рады, очень классный день был. Что очень важно — абсолютно все команды были невероятно вовлечены в соревнования. Это самое главное. Как капитан команды скажу, что сегодняшний день прошел максимально успешно, я горжусь ребятами, которые катали короткие программы и уже завершили выступление в этом соревновании. Низкий поклон всем, кто сегодня выступал. Конечно, спортсмены — главные действующие лица этого соревнования. Я очень рада быть частью такого большого турнира, иметь возможность наблюдать за этими классными прокатами», — передаёт слова Щербаковой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, команда Щербаковой лидирует после соревновательного дня, набрав 63 балла. На втором месте расположилась команда Алины Загитовой с 55 баллами. На третьем — команда Елизаветы Туктамышевой с 53 баллами.