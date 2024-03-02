Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Командный турнир. День 1
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова: наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно двигается вперёд

Загитова: наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно двигается вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова оценила выступления спортсменов в первый день Кубка Первого канала, отметив, что турнир показывает прогресс российского фигурного катания.

«Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно двигается вперёд. Это показывает и этот турнир в частности. Все спортсмены — огромные молодцы, все борются, держатся за команды, один за всех, все за одного. Могу сказать, что все на максимум своих возможностей действуют, это не может не радовать. По-моему, сегодня была потрясающая атмосфера», — передаёт слова спортсменки с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

Материалы по теме
«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов
«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android