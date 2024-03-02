Туктамышева: новый формат турнира добавляет больше азарта и зрителям, и спортсменам

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила новый формат соревнований в рамках Кубка Первого канала.

«Атмосфера потрясающая, очень весёлая, дружная и очень волнительная. Первый день получился насыщенный, я выплеснула все эмоции, которые у меня были, и сижу полностью опустошённая. Мы завтра настроены на борьбу, у нас отличный состав. Надеюсь, что завтра будет не менее интересный день.

Как новый формат? Очень интересно, мне понравилась суета, организация, кто каким должен катать. Сидели вместе с командой, принимали решение сообща. Сегодня раскладывали эстафету, потому что очень важно было поставить правильного человека. Столько я не думала очень давно, не принимала столько решений. Очень волнительно было и очень интересно. Благодарна, что Первый канал придумал такие соревнования, это добавляет ещё больше азарта и зрителям, и спортсменам, столько эмоций давно уже не получала от соревнований. Обожаю эстафеты, это очень круто», — передаёт слова Туктамышевой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, команда Щербаковой лидирует после первого дня, набрав 63 балла. На втором месте расположилась команда Алины Загитовой с 55 баллами. На третьем — команда Елизаветы Туктамышевой с 53 баллами.