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Анна Щербакова оценила новый формат проведения Кубка Первого канала

Анна Щербакова оценила новый формат проведения Кубка Первого канала
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Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка 2022 года, оценила новый формат проведения Кубка Первого канала. В 2024 году в рамках турнира впервые провели Битву элементов и эстафету.

«Мне кажется, новый формат очень крутой, добавляет элемента шоу, даёт спортсменам показать что-то, что они делают лучше других, и это может быть даже неожиданно. Кто мог догадаться, что ребят будут проверять, кто будет дольше в тодесе вращаться или ехать полминуты в поддержке.

Ответственности было больше на спортсменах, они говорили: «Можем попробовать сделать вот этот элемент», — выбор был на их стороне. Было безумно волнительно, например, когда танцоры вращались в твиззле и каждый оборот за них переживаете (улыбается). Все вместе кричите, подбадриваете. Это очень круто, надеюсь, зрителям тоже понравилось», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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