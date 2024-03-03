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Кубок Первого канала по фигурному катанию, 2-й день: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершится Кубок Первого канала – 2024 по фигурному катанию.

За трофей поборются три команды, возглавляемые Алиной Загитовой (белая), Анной Щербаковой (синяя) и Елизаветой Туктамышевой (красная). После первого соревновательного дня лидерами турнира являются представители команды Щербаковой.

Сегодня в рамках турнира пройдут (время — мск):

Вступление, лучшие моменты первого дня — 14:00;

Конкурс капитанов — 14:05;

Танцы на льду, произвольный танец — 14:25;

Спортивные пары, произвольная программа — 14:55;

Конкурс болельщиков — 15:47;

Женщины, произвольная программа — 15:58;

Мужчины, произвольная программа — 16:55.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.