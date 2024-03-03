Кубок Первого канала по фигурному катанию, 2-й день: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершится Кубок Первого канала – 2024 по фигурному катанию.
За трофей поборются три команды, возглавляемые Алиной Загитовой (белая), Анной Щербаковой (синяя) и Елизаветой Туктамышевой (красная). После первого соревновательного дня лидерами турнира являются представители команды Щербаковой.
Сегодня в рамках турнира пройдут (время — мск):
Вступление, лучшие моменты первого дня — 14:00;
Конкурс капитанов — 14:05;
Танцы на льду, произвольный танец — 14:25;
Спортивные пары, произвольная программа — 14:55;
Конкурс болельщиков — 15:47;
Женщины, произвольная программа — 15:58;
Мужчины, произвольная программа — 16:55.
Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.