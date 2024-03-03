Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Командный турнир. День 2
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кубок Первого канала по фигурному катанию, 2-й день: во сколько начало, где смотреть

Кубок Первого канала по фигурному катанию, 2-й день: во сколько начало, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершится Кубок Первого канала – 2024 по фигурному катанию.

За трофей поборются три команды, возглавляемые Алиной Загитовой (белая), Анной Щербаковой (синяя) и Елизаветой Туктамышевой (красная). После первого соревновательного дня лидерами турнира являются представители команды Щербаковой.

Сегодня в рамках турнира пройдут (время — мск):

Вступление, лучшие моменты первого дня — 14:00;
Конкурс капитанов — 14:05;
Танцы на льду, произвольный танец — 14:25;
Спортивные пары, произвольная программа — 14:55;
Конкурс болельщиков — 15:47;
Женщины, произвольная программа — 15:58;
Мужчины, произвольная программа — 16:55.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

Материалы по теме
Второй день Кубка Первого канала! Команда Щербаковой сохранит лидерство? LIVE
Live
Второй день Кубка Первого канала! Команда Щербаковой сохранит лидерство? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android