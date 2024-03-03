Команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился шестой вид программы соревнований. В конкурсе капитанов победу одержала Команда Туктамышевой.
Капитаны команд соревновались в трёх видах испытаний: полосе препятствий, викторине и мягкопаде. Елизавета Туктамышева победила во всех видах и заняла первое место в конкурсе капитанов. У команды Алины Загитовой — второй результат, команда Анны Щербаковой заняла третье место.
Кубок Первого канала. Турнирная таблица после шести видов:
1. Команда Щербаковой — 71 балл
2. Команда Туктамышевой — 64
3. Команда Загитовой — 63.
Турнир в Санкт-Петербурге продолжится произвольной программой в танцах на льду.
Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Сегодня, 3 марта проходит заключительный день соревнований.