Команда Щербаковой осталась лидером по итогам произвольной программы в танцах на льду

Команда Анны Щербаковой осталась на первом месте по итогам произвольной программы танцевальных дуэтов на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Первыми на лёд вышли представители команды Туктамышевой. Екатерина Миронова и Евгений Устенко набрали 114,27 балла. Затем на арене появились подопечные Загитовой Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Дуэт получил 120,30 балла. Завершали произвольные программы представители команды Щербаковой. Дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова заработал 110,24 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург. Промежуточные результаты:
1. Команда Щербаковой— 79 баллов.
2. Команда Загитовой— 74.
3. Команда Туктамышевой — 72.
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