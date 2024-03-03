Видео: фрагмент борьбы Туктамышевой, Загитовой и Щербаковой в конкурсе капитанов на КПК

В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился шестой вид программы соревнований. В конкурсе капитанов победу одержала команда Туктамышевой.

Одним из видов испытаний был мягкопад. Капитанам команд нужно было за отведённое время от одной стороны ледовой площадки доехать до противоположной и собрать как можно больше мягких игрушек, которые лежали на льду. Елизавета Туктамышева собрала 19 игрушек и стала победительницей этого вида программы. На счету Алины Загитовой 13 мишек, у Анны Щербаковой — 12. Туктамышева победила и в общем зачёте конкурса капитанов. У команды Алины Загитовой — второй результат, команда Анны Щербаковой заняла третье место.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после шести видов:

1. Команда Щербаковой — 71 балл.

2. Команда Туктамышевой — 64

3. Команда Загитовой — 63.

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