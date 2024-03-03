Команда Щербаковой победила в произвольной программе спортивных пар

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Команда Анны Щербаковой осталась на первом месте по итогам произвольной программы спортивных пар на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Представители команды Щербаковой Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями произвольной программы спортивных пар. Они набрали 148,91 балла. Подопечные Загитовой Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли второе место. Дуэт получил 137,93 балла. Команда Щербаковой в лице Юлии Артемьевой и Артёма Брюханова набрала 131,08 балла.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после восьми видов:

1. Команда Щербаковой — 89 баллов.

2. Команда Туктамышевой — 83.

3. Команда Загитовой — 80.

Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Сегодня, 3 марта, проходит заключительный день соревнований.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.