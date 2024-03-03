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Роман Костомаров прокатился на сноуборде

Роман Костомаров прокатился на сноуборде
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров опубликовал пост, в котором он катается на сноуборде.

«Всем привет. Ура… я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось… И у вас всё получится. Всем здоровья», — написал Костомаров в опубликованном посте в своих социальных сетях.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

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