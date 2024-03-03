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Петросян прыгнула четверной флип лишь со второй попытки и уступила Базылюк. Видео

Петросян прыгнула четверной флип лишь со второй попытки и уступила Базылюк. Видео
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Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге в рамках Кубка Первого канала прошли произвольные прокаты у фигуристок-одиночниц. Второе место на этом этапе турнира заняла Аделия Петросян, двукратная победительница финала Гран-при России и чемпионка России в 2024 году, которая ошиблась на первом четверном флипе, но затем смогла его исправить, а также исполнила несколько тройных прыжков.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Аделии Петросян в произвольной программе на Кубке Первого канала.

В итоговом протоколе Петросян уступила 12-летней чемпионке России среди юниоров Маргарите Базылюк, исполнившей в своей программе два четверных прыжка.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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