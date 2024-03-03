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Разрывной прокат Даниила Самсонова, который принёс победу команде Щербаковой на КПК

Разрывной прокат Даниила Самсонова, который принёс победу команде Щербаковой на КПК
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Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершились соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию. Победу в соревнованиях одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

По итогам произвольной программы у мужчин победителем стал Даниил Самсонов, представляющий команду Анны Щербаковой. Он набрал 197,51 балла. Второе место занял Арсений Федотов из команды Елизаветы Туктамышевой, набравший 192,74 балла. На третьем месте расположился Лев Лазарев (192,47). Он, как и Федотов, представлял команду Елизаветы Туктамышевой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Даниила Самсонова в произвольной программе на Кубке Первого канала.

Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоялись 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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