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Командный турнир. День 2
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14:00 Мск
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Туктамышева — о турнире шоу-программ: у меня есть идея, осталось перенести её на лёд

Туктамышева — о турнире шоу-программ: у меня есть идея, осталось перенести её на лёд
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к турниру шоу-программ.

«У меня есть идея, есть постановщики и есть в работе то, что мы собираемся использовать. Уже в процессе костюм и атрибутика номера. Ставить мы начнём сразу же после этих соревнований, главное, что есть идея, это всегда самое сложное — понять, как раскрыть полностью образ. Сейчас есть понимание, осталось перенести это на лёд, посмотреть, как это будет выглядеть», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2024 пройдёт в следующую субботу, 9 марта, в Санкт-Петербурге. В 2024 году спортсмены представят номера, связанные с Россией, её культурой и историей.

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