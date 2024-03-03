Туктамышева: Лазарев и Федотов заслуживают отдельного приза. Они два гиганта

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги Кубка Первого канала. Она заявила, что Лев Лазарев и Арсений Федотов заслуживают отдельного приза.

«Хотелось бы дать отдельный приз для ребят, Льву и Арсению я точно какой-нибудь приз сделала бы, потому что это два гиганта. Не представляю, что будет в будущем. Накал страстей был просто невозможный сегодня, добавлял интерес. Было очень круто, весело, здорово.

Все три команды, мне кажется, получили огромное удовольствие от старта. В конце я не видела ни одного грустного лица, очень дружная у нас всё-таки в целом команда фигурного катания, здорово, что, даже соревнуясь друг с другом, мы всё равно переживали друг за друга и поддерживали», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.