Щербакова: Гуменник после проката всё посчитал — кто при каких результатах где будет

Российская фигуристка Анна Щербакова, капитан команды, победившей на Кубке Первого канала, рассказала, что результат Даниила Самсонова в произвольной программе был неожиданным, хотя Пётр Гуменник после своего выступления высчитал все возможные итоговые расклады.

«У нас когда выступил Петя, начался активный подсчёт баллов. Петя всё посчитал и нам сказал, кто при каких результатах где будет, мы чётко знали весь план, кто какое место займёт, при каких результатах (улыбается). До него никто не решался заняться этим сложным заданием.

Всё было просчитано, разложено по полочкам, но, когда вышел Даня, он сломал всё, что у нас было в головах, — мы полностью забыли всё, что считали. Первый прыжок — мы с ним, все вместе невероятно переживали. Я даже не верила, что это всё происходит перед нами, хочется Даню отметить отдельно, потому что это прекрасна вишенка на торте нашей команды. Это было завершающее выступление, так красиво он это сделал, так что ему отдельное поздравление, отдельная благодарность, что у нас была возможность это видеть и чувствовать», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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