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Командный турнир. День 2
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Тутберидзе: рано или поздно нас должны выпустить, мы не закрывались ни для кого

Тутберидзе: рано или поздно нас должны выпустить, мы не закрывались ни для кого
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что российские спортсмены в скором времени могут вернуться на международные соревнования.

«Я не закрывала двери. Почему нет? Вообще, не знаю, надо дождаться, я уверена, рано или поздно нас должны выпустить. Я уже до этого говорила: не хочу жаловаться на судьбу. Мы не закрывались ни для кого, мы можем поделиться тем, что у нас есть – немного, но есть», — приводит слова тренера NHK.

Отметим, что Тутберидзе была тренером таких фигуристок, как Алина Загитова и Анна Щербакова, ставших олимпийскими чемпионками в фигурном одиночном катании. Александра Трусова и Евгения Медведева, будучи подопечными Этери Георгиевны, становились серебряными призёрами Олимпийских игр. 12-летняя Маргарита Базылюк, ставшая в этом году чемпионкой России по прыжкам, также тренируется у неё.

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