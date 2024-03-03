Тутберидзе — о таланте Валиевой: она особенная, это кем-то дано сверху

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отметила, что фигуристка Камила Валиева обладает уникальными качествами для этого вида спорта.

«Это кем-то дано сверху. Особенная. Красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во вращениях, быстрая скорость, центровка», — приводит слова Тутберидзе японское издание NHK.

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года из-за употребления допинга. Спортсменку лишили всех наград во взрослой карьере, в том числе и золота Олимпийских игр 2022 года. Этери Тутберидзе, в группе которой фигуристка тренировалась, утверждает, что ей ничего не известно о причинах попадания допинга в организм Валиевой.