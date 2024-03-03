Загитова: пожелание, чтобы были более понятные начисления оценок, а то мы запутались

Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании, высказала свои пожелания организаторам Кубка Первого канала.

«Я участвовала во всех Кубках Первого канала. У меня будут пожелания, чтобы были более понятные начисления оценок, а то мы немного запутались. А так — всё было супер», — передаёт слова Алины Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала, где Алина Загитова была капитаном «белой» команды. Подопечные фигуристки заняли на турнире третье место. Победу в соревнованиях одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Триумфаторы набрали 129 баллов и заработали 10 млн рублей.