Туктамышева заявила, что приостановила карьеру из-за недопуска к международным стартам

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о решении приостановить карьеру.

«Я, наверное, приняла такое решение, потому что понимаю, что российских спортсменов пока ещё не допускают к международным стартам. Наша федерация делает всё возможное, чтобы у нас была мотивация, разнообразные старты, новые проекты.

Это всё, конечно, очень помогает, но тем спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций», — приводит слова Туктамышевой NHK.

Напомним, 27-летняя Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне, так как взяла паузу в профессиональной карьере. В период без турниров российская спортсменка принимала участие в ледовых шоу.